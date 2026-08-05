Auf die Blaueishütte in Berchtesgaden muss das Trinkwasser per Helikopter geliefert werden. Die Waschräume sind geschlossen. Auf dem Watzmannhaus gibt es keinen Parmesan mehr zu den Spaghetti, weil es dazu mehr Wasser zum Abwaschen braucht. Laut dem Deutschen Alpenverein gibt es auf fast allen Hütten derzeit Mangellagen. Der Klimawandel trifft die Hütten hart.