Auf die Blaueishütte in Berchtesgaden muss das Trinkwasser per Helikopter geliefert werden. Die Waschräume sind geschlossen. Auf dem Watzmannhaus gibt es keinen Parmesan mehr zu den Spaghetti, weil es dazu mehr Wasser zum Abwaschen braucht. Laut dem Deutschen Alpenverein gibt es auf fast allen Hütten derzeit Mangellagen. Der Klimawandel trifft die Hütten hart.
Wassermangel in den Alpen„Wir sind der Meinung, dass man am Berg nicht alles haben muss“
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Der Deutsche Alpenverein warnt vor Wasserknappheit auf den Hütten. Der österreichische Wirt Siegfried Gaugg hingegen bleibt völlig gelassen. Ein Gespräch.
Interview von Johanna Pfund
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