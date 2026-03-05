Einfach mal länger in Bewegung sein. Den Alltag durchbrechen. Raus aus der Stadt und den Horizont, der hier oft nur bis zum nächsten Gebäude reicht, wortwörtlich erweitern. Irgendwohin, wo man in die Ferne blicken kann. Darauf hatte ich seit Jahren Lust. Dann habe ich die große Reise gewagt.