Einfach mal länger in Bewegung sein. Den Alltag durchbrechen. Raus aus der Stadt und den Horizont, der hier oft nur bis zum nächsten Gebäude reicht, wortwörtlich erweitern. Irgendwohin, wo man in die Ferne blicken kann. Darauf hatte ich seit Jahren Lust. Dann habe ich die große Reise gewagt.
Weitwandern1000 Kilometer am Meer entlang
Lesezeit: 7 Min.
Unsere Autorin, bis dahin im Wandern unerfahren, ist auf dem GR 34 die Küste der Bretagne entlanggegangen. Ein Erlebnis mit Rückschlägen, schönen Begegnungen und einer wichtigen Erkenntnis.
Von Marleen Beisheim
Wandern über die Alpen:Allein durch die Dolomiten
Über die Alpen auf einer weniger bekannten Route: Unsere Autorin ist von Berchtesgaden nach Belluno gewandert, davon zwei Wochen allein. Auf den 350 Kilometern durch die Berge passiert immer wieder Unvorhergesehenes – im Guten wie im Schlechten.
