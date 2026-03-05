Zum Hauptinhalt springen

Weitwandern1000 Kilometer am Meer entlang

Lesezeit: 7 Min.

An einer solchen Küste will, ja muss man wandern! Die Bretagne wird von Klippen, Sandstränden und grünen Wiesen geprägt.
Lars Johansson/IMAGO/Zoonar

Unsere Autorin, bis dahin im Wandern unerfahren, ist auf dem GR 34 die Küste der Bretagne entlanggegangen. Ein Erlebnis mit Rückschlägen, schönen Begegnungen und einer wichtigen Erkenntnis.

Von Marleen Beisheim

Einfach mal länger in Bewegung sein. Den Alltag durchbrechen. Raus aus der Stadt und den Horizont, der hier oft nur bis zum nächsten Gebäude reicht, wortwörtlich erweitern. Irgendwohin, wo man in die Ferne blicken kann. Darauf hatte ich seit Jahren Lust. Dann habe ich die große Reise gewagt.

