Von Hans Gasser und Dominik Prantl

Lai da Palpuogna, Graubünden

Man stelle sich vor: ein smaragdgrüner See, in dem sich die Berge des Engadins und goldgelbe Lärchen spiegeln, und um ihn herum führt ein wunderbar weicher Waldpfad, der immer wieder zu hölzernen Sitzbänken und Picknickplätzen leitet, die einen Blick über den See ermöglichen. Ja, so ist das am Lai da Palpuogna. Und nein, deswegen ist hier nicht die Hölle los mit Instagramern und anderen Fototouristen, wie man das etwa vom gleichfarbigen Karersee in Südtirol kennt.