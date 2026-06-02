Walter Klankermeier warb damit, den „schärfsten Strip Bayerns“ in seinem Nachtklub zu zeigen. Dann lag er plötzlich tot im Wald: eine Kugel im Herz, die Rolex noch am Handgelenk.

In den Kinos liefen schlüpfrige Streifen wie „Django Nudo und die lüsternen Mädchen von Porno Hill“. Und auch in Zeitschriften ging es plötzlich um ungehemmte Lust. Die Sexwelle der frühen 1970er-Jahre machte sich ein Nachtklub-Betreiber aus der Oberpfalz derart zunutze, dass seine Sex-Shows bundesweit für Schlagzeilen sorgten. „Pfälzer Sündenbabel. In Weiden zeigen Stripperinnen Hamburger Sex!“, titelte im Oktober 1971 sogar die seriöse Hamburger Wochenzeitung Die Zeit.