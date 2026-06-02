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Dem Geheimnis auf der SpurDer mysteriöse Tod des „Königs von Weiden“

Lesezeit: 3 Min.

Walter Klankermeier sorgte mit seinen Sexshows für Aufsehen in der Oberpfalz. Sein gewaltsamer Tod 1982 ist bis heute ungeklärt.
Walter Klankermeier sorgte mit seinen Sexshows für Aufsehen in der Oberpfalz. Sein gewaltsamer Tod 1982 ist bis heute ungeklärt. Foto: Polizeiarchiv

Walter Klankermeier warb damit, den „schärfsten Strip Bayerns“ in seinem Nachtklub zu zeigen. Dann lag er plötzlich tot im Wald: eine Kugel im Herz, die Rolex noch am Handgelenk.

Von Josef Scheppach

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In den Kinos liefen schlüpfrige Streifen wie „Django Nudo und die lüsternen Mädchen von Porno Hill“. Und auch in Zeitschriften ging es plötzlich um ungehemmte Lust. Die Sexwelle der frühen 1970er-Jahre machte sich ein Nachtklub-Betreiber aus der Oberpfalz derart zunutze, dass seine Sex-Shows bundesweit für Schlagzeilen sorgten. „Pfälzer Sündenbabel. In Weiden zeigen Stripperinnen Hamburger Sex!“, titelte im Oktober 1971 sogar die seriöse Hamburger Wochenzeitung Die Zeit.

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