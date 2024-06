Von Fabrice Braun

Als der Seemann oben vom Mast aus die Felsen erblickte, war das Schicksal der HMS Wager schon so gut wie besiegelt. Ein Sturm hatte das Schiff seit Stunden über den Pazifik geworfen, in diesem Unwetter den vielen Klippen vor der Küste Patagoniens auszuweichen, war nahezu unmöglich. Mehr als zwölf Stunden versuchten Kapitän David Cheap und seine Crew, wieder auf das offene Meer zu kommen. Doch am frühen Morgen des 14. Mai 1741 fuhr das Schiff der britischen Marine krachend auf einen Felsen auf.