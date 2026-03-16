Zum Hauptinhalt springen

VW ID.CrossMit diesem Auto macht VW sich selbst Konkurrenz

Lesezeit: 5 Min.

Kleiner Familien-Stromer: Der VW ID.Cross bietet ausreichend Platz für vier Erwachsene. Noch verbergen sich seine Formen unter Tarnfolie.
Kleiner Familien-Stromer: Der VW ID.Cross bietet ausreichend Platz für vier Erwachsene. Noch verbergen sich seine Formen unter Tarnfolie. VW

Der 4,15 Meter lange ID.Cross kann vieles besser als der ID.3 – und ist mit einem Einstiegspreis von knapp 28 000 Euro auch noch billiger. Ein erster Test.

Von Joachim Becker

Wie schlecht muss es VW eigentlich gehen, bevor die Marke auf ihre Kunden hört? Bevor veraltete Modelle nicht nur leicht retuschiert, sondern komplett ersetzt werden? Der erste Golf war das Ergebnis so einer Schleuderwende. Sein buckliger Vorgänger hatte Anfang der Siebzigerjahre sowohl technisch als auch optisch ausgedient. Der Heckmotor-Käfer mit Luftkühlung war eng, laut, unbequem und unpraktisch. Gar nicht zu reden von den nostalgischen Trittbrettern zwischen den Radhäusern, die an Oldtimer erinnerten. Apropos: Auch die Produktionsanlagen in Wolfsburg waren antiquiert. Da half nur ein kompletter Neustart – so wie heute beim Umstieg auf die E-Mobilität.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite