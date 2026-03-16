Wie schlecht muss es VW eigentlich gehen, bevor die Marke auf ihre Kunden hört? Bevor veraltete Modelle nicht nur leicht retuschiert, sondern komplett ersetzt werden? Der erste Golf war das Ergebnis so einer Schleuderwende. Sein buckliger Vorgänger hatte Anfang der Siebzigerjahre sowohl technisch als auch optisch ausgedient. Der Heckmotor-Käfer mit Luftkühlung war eng, laut, unbequem und unpraktisch. Gar nicht zu reden von den nostalgischen Trittbrettern zwischen den Radhäusern, die an Oldtimer erinnerten. Apropos: Auch die Produktionsanlagen in Wolfsburg waren antiquiert. Da half nur ein kompletter Neustart – so wie heute beim Umstieg auf die E-Mobilität.