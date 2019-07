Der höchste Vulkan in Afrika ist der Kibo im Kilimandscharo-Massiv. Zu Fuß versuchen sich Zehntausende im Jahr an dem 5895 Meter hohen Gipfel. Fotograf Adrian Rohnfelder wollte für sein Projekt "Volcanic Seven Summits" einen originelleren Zugang - und nahm das E-Bike. Das war tatsächlich eine Pioniertat: Mit dem Elektrorad hatte es zuvor noch niemand auf den Gipfel geschafft. Mangels Steckdosen am Wegesrand wurde der Fahrrad-Akku mit Hilfe einer Autobatterie geladen.