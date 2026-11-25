Es ist genau genommen schon ein wenig merkwürdig: Da kann der Klimawandel in die Alpen mit einer Wucht fahren, dass es den Sommer bis in den Oktober schiebt, im November noch Badehosenwetter herrscht und den Skigebieten ihre Erwerbsgrundlage abhandenkommt. Aber die Öffnungszeiten der Hütten scheinen irgendwie noch immer aus der kleinen Eiszeit zu stammen, obwohl zu deren Ende Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht einmal der Deutsche Alpenverein gegründet war. Oberhalb der Baumgrenze endet der Betrieb oft mit dem kalendarischen Herbstanfang, die anderen alpinen Refugien werden dann zumeist im Oktober winterdicht gemacht und damit mitten in der inzwischen häufig besten Wanderzeit.