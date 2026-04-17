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LombardeiEin Palast am See

Lesezeit: 7 Min.

Viel edles Holz wurde in den Zimmern verbaut, denn der Reichtum der Feltrinellis beruhte auf dem Holzhandel.
Viel edles Holz wurde in den Zimmern verbaut, denn der Reichtum der Feltrinellis beruhte auf dem Holzhandel. Villa Feltrinelli

Wer im Grand Hotel Villa Feltrinelli absteigt, zahlt für eine Nacht mehr als andere für ihren gesamten Urlaub. Dafür bekommt man nicht nur maßlosen Luxus, sondern auch ein Haus, das mehr Geschichte birgt, als seine makellosen Fassaden vermuten lassen.

Von Stefan Ulrich

Die Ora, der Südwind am Gardasee, treibt die Wellen an Strand und Ufermauern. Zwei Oleanderbäume, die Stämme dick wie Eichen, lassen Blüten auf den Kiesweg rieseln. Drüben, auf einem der Stege, empfängt ein Paar die letzten Sonnenstrahlen. Ein Elektromobil gleitet heran. Die Kellnerin steigt ab, verneigt sich, serviert zwei Teller mit Bruschetta. „Darf es noch etwas sein? Ein Glas Champagner vielleicht? Oder ein Spumante aus der Franciacorta?“ Willkommen in einem der kleinsten und feinsten Luxushotels Italiens; ach was: der Welt.

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