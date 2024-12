Die Brenner-Autobahn wird vom kommenden Jahr an zur Großbaustelle. Massive Verkehrsbehinderungen sind die Folge. Was bedeutet das für Reisende nach Italien?

Von Stefan Fischer

Wer nach Italien möchte, quält sich meist in der Ferienzeit im Stau über den Brenner. Im kommenden Jahr wird es noch schlimmer – und es dürfte die nächsten Jahre so bleiben. Das letzte Teilstück in Österreich vor der Grenze zu Italien, die sogenannte Luegbrücke, muss erneuert werden (aktuelle Infos zum Bau finden sich hier). Das wird voraussichtlich bis 2030 dauern. In dieser Zeit wird der Verkehr die meiste Zeit über nur auf einer Spur in jede Richtung fließen. Sofern er denn fließt.