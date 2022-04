Interview von Hans Gasser

Seit 30 Jahren wird in Venedig über Zugangsbeschränkungen und Eintrittsgelder diskutiert. Gemacht wurde nichts. Ab dem kommenden Sommer will die Stadtverwaltung eine Plattform freischalten, auf der sich Tagestouristen - zunächst noch freiwillig - registrieren lassen können. Vorangetrieben wird das von Simone Venturini, Stadtrat für Tourismus, Soziales und Wirtschaft in Venedig. Er erklärt, wie man Venedig künftig vor den schädlichen Auswirkungen des Massentourismus schützen will.