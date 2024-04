Für viele Italien-Reisende ist ein Besuch in Venedig fest eingeplant: Vom 25. April 2024 an verlangt die Stadt Eintritt von Tagestouristen.

Von Eva Dignös

Ach, Venedig! An manchen Tagen auf dem besten Weg zum Disneyland. Eine schöne Kulisse für Heerscharen von Touristen. In der Hochsaison kommen bis zu 100 000 Tagesgäste auf nicht einmal mehr 50 000 Einwohner. So betrachtet ist es nur konsequent, dafür Eintritt zu verlangen. Und fünf Euro pro Person - das ist im Vergleich zu den meisten Themenparks ein echtes Schnäppchen. Aber ums Geld gehe es gar nicht, versichert Bürgermeister Luigi Brugnaro, sondern um die Lenkungswirkung. Venedig solle durch das Eintrittgeld, das vom 25. April an erhoben wird, für seine Bewohner lebenswerter und für die Touristen ansprechender werden. Was Venedig-Besucher nun wissen müssen - die wichtigsten Fragen und Antworten.