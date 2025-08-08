Medikamente und Düfte aus dem Vatikan? Kann man bekommen, muss sich dafür allerdings nach Rom bemühen. Und einen Trick anwenden.

Von Marc Beise

Mit Salben, Tinkturen und Kräutern kennen sich die Kirchenleute aus, man kennt das aus den Verkaufsshops der Klöster, in die man gelegentlich bei einer Wanderung einkehrt. Um wie viel besser, denkt man, muss da erst die offizielle Apotheke des Vatikans bestückt sein, Weltzentrale der katholischen Kirche? Und tatsächlich gibt der Blick auf die aufgeräumt gestaltete Homepage www.farmaciavaticana.va eine Ahnung des reichhaltigen Angebots. Allerlei wird hier verkauft, auch internationale Arzneien, die in einer italienischen Apotheke nicht zu haben sind; der Vatikan ist schließlich ein eigener Souverän mit eigenen Regeln. Auch Parfüms werden in großer Zahl angeboten, und weil es im vatikanischen Steuerrecht keine Mehrwertsteuer gibt, sind sie so preiswert wie im Duty-free-Shop.