Das Val Rendena ist ländlich geprägt. Zwar beherbergt der mondäne Skiort Madonna di Campiglio mit seinen Luxusboutiquen und Sternerestaurants alljährlich im Winter verwöhnte Mailänder Gäste, auch ist er Austragungsort von FIS-Skirennen. Doch im Sommer kommen vorwiegend Wanderer und Mountainbiker in das Tal. Die Sarca fließt hindurch, sie wird gespeist vom Schmelzwasser des Adamello-Gletschers, fließt als Wildbach durch das Val Genova und mündet schließlich, nach knapp 80 Kilometern, bei Torbole in den Gardasee.

Wer auf der von Bäumen gesäumten schmalen Straße von Caderzone Richtung Pinzolo spaziert, sieht links und rechts stattliche Bauernhöfe, etliche sind uralt und verlassen, viele aber sind noch bewirtschaftet. Die Bauern halten Milchvieh, das im Sommer auf den Almen im Naturpark Adamello-Brenta grast. Deshalb gibt es auch etliche kleine Käsereien in der Gegend. Einige der historischen Masi, wie die Bauernhöfe heißen, sind renoviert, ihre Besitzer haben von Landwirtschaft auf Gastronomie umgestellt. Etwa der Maso del Brenta, der nun Chalet heißt. Im kernsanierten Hof mit viel altem Holz und einem mächtigen Granitkamin im Salon logieren nun Urlauber in edel ausgestatteten Zimmern inmitten idyllischer Landschaft.

Doch das Rendenatal wäre unvollständig ohne die gleichnamige Kuh, eine eigene Rasse, die etwas kleiner gewachsene "Razza Rendena" mit dunkelbraunem glänzenden Fell. Um sie, besser um die Färsen, also die jungen Kühe, die noch nicht gekalbt haben, dreht sich alles beim Kuh-Volksfest "Razza di Rendena", das noch bis zum kommenden Samstag in Pinzolo stattfindet. Es beginnt mit dem Almabtrieb und ist begleitet von Käsereikursen, einem Trachtenumzug, einem Bauernmarkt und einem Food Festival. Den Höhepunkt des Festes bildet stets die Wahl der schönsten Kuh, die dieses Jahr am kommenden Samstag stattfindet. Der Wahl voran geht ein Umzug der mit Blumen und Glocken geschmückten Färsen, ein Schaulaufen, bei dem Züchter und Tierärzte unter anderem Wuchs, Fell und Gang der Tiere bewerten. Die Siegerin erhält eine Blumenkrone und den Titel "Reginetta 2019". Anschließend treibt der Landwirt seine kleine Königin, mit Krone und Schärpe geschmückt, nach Hause. Im Jahr darauf ist sie dann schon eine richtige Kuh, eine neue Schöne wird gekürt.

Informationen: Maso del Brenta, www.masodelbrenta.it, www.campigliodolomiti.it