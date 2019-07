24. Juli 2019, 19:01 Uhr USA Viel los in Yellowstone

Seit einigen Jahren schießen die Besucherzahlen vieler Nationalparks in den USA steil in die Höhe, auch im Yellowstone. Seit 2015 wurden hier jedes Jahr mehr als vier Millionen Gäste gezählt. Eine Marke, die der Park zuvor niemals erreicht hatte. Er ist nun einer der fünf meistbesuchten Nationalparks in den USA. Der wachsende Touristenansturm auf Tiere und Geysire hat bisher nicht dazu geführt, dass der National Park Service (NPS) den Zugang zum Park erschwert. Einstweilen versucht man, die Touristenströme mit Empfehlungen zu steuern, etwa anstatt nur mit dem Auto im Stau von einem Geysir zum anderen zu fahren, Wanderungen zu unternehmen. Sollten die Besucherzahlen weiter steigen, schließt die Behörde aber nicht aus, mit Shuttlebussen und Zeitfenstern für Touristen an viel besuchten Stellen gegenzusteuern.