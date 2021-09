In den USA wird nach Menschen gefahndet, die Alkohol an Bord der Air Force One geschmuggelt haben.

Glosse von Stefan Fischer

So asketisch war vermutlich noch kein US-Präsident, als dass sich an Bord der Air Force One nicht eine gut bestückte Bar befunden hätte. Für den aktuellen Amtsinhaber Joe Biden baut die Firma Boeing derzeit zwei Flugzeuge um, auf dass sie künftig den präsidialen Ansprüchen für Geschäftsreisen genügen. Biden ist Abstinenzler, aber seiner Entourage ist zu wünschen, dass sie sich zwei, drei Bourbon genehmigen kann, wenn sie von Staatsbesuchen bei Boris Johnson oder Jair Bolsonaro zurück in die USA fliegt.

Nun herrscht aber Aufregung am Boeing-Standort in San Antonio, Texas, wo die Flugzeuge fertig gemacht werden zur Auslieferung ans Weiße Haus. Denn dort ist in einer der Maschinen die Bordbar geplündert worden, noch ehe sie eingerichtet werden konnte. Jedenfalls fanden sich dort zwei leere Tequila-Flaschen.

Trunkene Mitarbeiter, die an der Präsidenten-Maschine herumschrauben und denen der Alkohol außerdem die Zunge löst - ein Graus für jeden Menschen, der auch nur im Entferntesten für die Sicherheit des Staatsoberhauptes verantwortlich ist. Denn dass die Flaschen noch von Vorgänger Trump sind, der mal wieder nicht aufgeräumt hat, kann man ausschließen. Es sind schließlich neue Flugzeuge. Eine penible Untersuchung ist deshalb angekündigt.

Dabei sollten sich die Paranoiker im Sicherheitsapparat entspannen. Denn selbst wenn sie einen Monteur erwischen sollten, der einen in der Krone hat: Mit pöbelnden Menschen, die sich Zutritt zur Präsidentenmaschine verschaffen, sollten sie nach den vergangenen vier Jahren eigentlich genug Erfahrungen haben.