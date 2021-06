"Willkommen am besten Ort, um in L.A. Fahrrad zu fahren", so wirbt der Fahrrad-Guide für die Strecke. Lange wurde die Stadt von Autos dominiert, das ändert sich gerade.

Von Steve Przybilla

Ein Industriegebiet im Norden von Los Angeles: Metallzäune, Strommasten, am Horizont eine Fabrik, die Teppiche recycelt. "Hier sind wir richtig", ruft Erik Hines, wenngleich man ihn kaum versteht, weil im Hintergrund die Autobahn vorbeiführt. "Das ist der Eingang", sagt er und zeigt auf ein vergittertes Tor, an dem ein Schild die Sperrung des Weges verkündet. "Ist nicht so gemeint", sagt Hines, steigt vom Fahrrad und manövriert durch eine Lücke im Zaun. "Willkommen am besten Ort, um in L.A. Fahrrad zu fahren."