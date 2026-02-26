Zum Hauptinhalt springen

DatenschutzUSA: Gläserne Touristen

Lesezeit: 5 Min.

Sehnsuchtsziel Freiheitsstatue? Das Image der USA als Reiseland hat gelitten. Geplante Verschärfungen bei der Einreise sorgen zusätzlich für Verunsicherung.
Sehnsuchtsziel Freiheitsstatue? Das Image der USA als Reiseland hat gelitten. Geplante Verschärfungen bei der Einreise sorgen zusätzlich für Verunsicherung. (Foto: IMAGO/Zoonar.com/Andreas Muth/IMAGO/Zoonar)

Die US-Regierung plant, bei der Einreise künftig Social-Media-Konten und E-Mail-Adressen abzufragen. Auch jetzt schon legen Reisende viele Daten offen, in den USA ebenso wie in anderen Ländern. Welche Informationen man preisgeben muss – und welche nicht.

Von Eva Dignös

Wie ist der Stand der Dinge bei den Einreiseregeln in die USA?

Urlaub in Kanada
:Das bessere Amerika

Für viele Touristen aus Europa sind die USA derzeit kein Reiseziel. Aber sie finden eine Alternative: in Kanada - das mancherorts allerdings überraschend europäisch ist.

SZ PlusVon Win Schumacher

