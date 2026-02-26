Wie ist der Stand der Dinge bei den Einreiseregeln in die USA?
DatenschutzUSA: Gläserne Touristen
Lesezeit: 5 Min.
Die US-Regierung plant, bei der Einreise künftig Social-Media-Konten und E-Mail-Adressen abzufragen. Auch jetzt schon legen Reisende viele Daten offen, in den USA ebenso wie in anderen Ländern. Welche Informationen man preisgeben muss – und welche nicht.
Von Eva Dignös
