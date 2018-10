17. Oktober 2018, 18:53 Uhr USA Aus der Asche

An Ground Zero wächst ein Birnbaum, der das Attentat überlebt hat.

Von Ingrid Brunner

Wie ein Wunder sei dieser Baum, sagte Angela Merkel 2015, als sie anlässlich eines Besuchs in New York am Ground Zero einen Kranz niederlegte. Der Birnbaum wurde erst einen Monat nach der Terrorattacke vom 11. September 2001 entdeckt und aus den Trümmern geborgen. Viele Zweige waren abgebrochen, andere verkohlt, etliche Wurzeln abgerissen, aber noch war Leben in ihm. Im Department of Parks and Recreation päppelten ihn Gärtner wieder hoch, aus dem vernarbten Holz trieben neue Zweige. 2010 pflanzte man ihn an der Ground-Zero-Gedenkstätte ein, als Zeichen für Standhaftigkeit, Wiedergeburt und Überleben. Klar, dass nach einem Namen für den Überlebenskünstler nicht lang gesucht werden musste: Survivor Tree.

Aus den Zweigen werden mittlerweile Ableger nachgezogen. Die Stadt New York schickt sie an Gemeinden in aller Welt, die ebenfalls von einer Tragödie heimgesucht wurden: etwa nach Manchester, wo es 2017 einen Terroranschlag bei einem Ariana-Grande-Konzert gab; nach Charleston, North Carolina, wo ein Schütze 2015 neun Menschen in einer Kirche erschoss, oder nach Haiti, wo Hurrikan Matthew 2016 Tod und Chaos hinterließ.