Wer die Vielfalt der USA erleben möchte, steigt am besten in den Silver-Star-Nachtzug. Eine 32-stündige Reise mit Polizeieinsatz, Mikrowellen-Essen und "Stretch Stops", bei denen sich niemand bewegt.

Von Steve Przybilla, New York

Wo ist er bloß? Panisch mustert die Frau in Wagen 13 ihr Abteil. Eigentlich fehlt es an nichts: zwei Sitze, die sich zu einem Bett zusammenschieben lassen, ein kleines Waschbecken, Handtücher, Klapptisch und sogar eine eigene Toilette, direkt neben dem Sitz. Doch für all das hat die Dame keine Augen. "Wo ist bloß der USB-Anschluss?", ruft sie in den Gang, noch bevor der Zug überhaupt losgefahren ist.