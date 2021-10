Hotel in Südtirol

Das Hotel Saltus in Südtirol versucht mit ungewöhnlichen Methoden, die Gäste aus ihrem Alltagsstress zu holen. Wie lässt sich das alles miteinander vereinbaren?

Von Evelyn Pschak von Rebay, Jenesien

"Der Trick ist, mehrere Sinne gleichzeitig zu aktivieren", erklärt Hedwig Gamper, "dadurch wird man achtsam, der Geist büxt nicht dauernd aus, und man kommt in den gegenwärtigen Moment." Und ist der Geist erst mal friedlich, sagt die Südtirolerin, könne man auch besser mit Alltagsstress umgehen. Mehrere Sinne zugleich anzusprechen, darin ist Hedwig Gamper ziemlich gut. Die Südtirolerin, die mit ihren beiden Töchtern 2019 das Hotel Saltus in ihrem Heimatort Jenesien in den Sarntaler Alpen eröffnet hat, ist nämlich nicht nur Sommelière, sondern auch Yoga-Lehrerin.