Vergangen ist den Deutschen die Lust auf den Urlaub noch nicht. Aber eine gewisse Zurückhaltung angesichts des Krieges in Iran und der dadurch steigenden Preise fürs Reisen zu Lande und in der Luft ist spürbar. 16 Prozent der Befragten gaben kürzlich in einer Umfrage des Deutschen Instituts für Tourismusforschung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tourismusverband an, dass sie ihre Reisepläne für Ostern oder die kommenden drei Monate geändert oder sogar ganz storniert hätten.