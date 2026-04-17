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Tourismus und der Krieg in NahostWorauf man jetzt bei der Urlaubsbuchung achten sollte

Lesezeit: 5 Min.

Wird Mallorca noch voller in diesem Sommer? Urlauber an der Cala D’Or.
Wird Mallorca noch voller in diesem Sommer? Urlauber an der Cala D’Or. imago/Frank Sorge

Flüge sind teuer, und auch bei den Pauschalreisen gibt es erste Preiserhöhungen. Wie Experten die drängendsten Fragen beantworten – ein Überblick.

Von Eva Dignös

Vergangen ist den Deutschen die Lust auf den Urlaub noch nicht. Aber eine gewisse Zurückhaltung angesichts des Krieges in Iran und der dadurch steigenden Preise fürs Reisen zu Lande und in der Luft ist spürbar. 16 Prozent der Befragten gaben kürzlich in einer Umfrage des Deutschen Instituts für Tourismusforschung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tourismusverband an, dass sie ihre Reisepläne für Ostern oder die kommenden drei Monate geändert oder sogar ganz storniert hätten.

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