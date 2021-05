Was ist erlaubt, was ist verboten?

Von Eva Dignös

Einen Urlaub auf Mallorca können Erholungssuchende schon seit Ostern wieder buchen, in Deutschland dagegen ist es mit dem Reisen nach wie vor schwierig: Seit Anfang November bitten Bund und Länder darum, "von nicht zwingend notwendigen Reisen im Inland und auch ins Ausland abzusehen". Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen keine Feriengäste aufnehmen, in vielen Städten und Landkreisen gelten die Regeln der Bundes-Notbremse mit Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen. Doch mit sinkenden Corona-Infektionszahlen steigt die Hoffnung auf Lockerungen, einige Bundesländer haben jetzt angekündigt, Urlaubsreisen wieder zu ermöglichen. Wie sehen die Öffnungspläne konkret aus? Welche Test- und Quarantänepflichten gelten für Urlauber? Und was ist mit Buchungen für die kommenden Monate?

Darf man derzeit innerhalb von Deutschland Urlaub machen?

Urlaub in Deutschland ist derzeit nur im Rahmen von Pilotprojekten möglich, ein erster Versuch startete am 19. April an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste rund um Eckernförde, seit 1. Mai ist auch Nordfriesland mit den beliebten Inseln Sylt, Amrum und Föhr wieder für Touristen geöffnet. Mit einem negativen Coronatest darf im Hotel eingecheckt werden, Restaurants haben geöffnet.

Reisen per se ist ansonsten zwar nicht verboten, aber ausdrücklich nicht erwünscht. Schon seit Anfang November bitten Bund und Länder darum, "von nicht zwingend notwendigen Reisen im Inland und auch ins Ausland abzusehen". In Deutschland dürfen deshalb Übernachtungsangebote weiterhin nur "für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt" werden.

Doch es gibt Hoffnung mit Blick auf die Pfingst- und Sommerferien: In Bayern sollen Gäste von 21. Mai an in Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätzen in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 Urlaub machen können. Die Details der Hygienekonzepte, Masken- und Testpflichten würden nun von den zuständigen Ministerien erarbeitet, kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an.

In Niedersachsen soll ein Stufenplan mit Lockerungen in Städten und Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 bereits ab 10. Mai greifen. Die Unterkünfte dürfen zunächst allerdings nur Gäste aus dem eigenen Bundesland aufnehmen. Negative Schnelltests oder ein Impfnachweis sollen für die nötige Sicherheit sorgen. Mecklenburg-Vorpommern erlaubt vollständig geimpften Tagesausflüglern und Zweitwohnungsbesitzern aus anderen Bundesländern wieder die Einreise.

Auch in Rheinland-Pfalz werden Öffnungsschritte erwogen. Dabei werde es um den kontaktarmen Urlaub in den Pfingstferien gehen, also etwa in einer Ferienwohnung oder auf einem Campingplatz mit eigener sanitärer Anlage, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

In Regionen mit einer hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen wird es dagegen bei den Regelungen der kürzlich im Infektionsschutzgesetz bundesweit einheitlich verankerten Notbremse bleiben. Wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an drei Tagen hintereinander bei mehr als 100 liegt, dürfen die Menschen von 22 Uhr an die eigene Wohnung in der Regel nicht mehr verlassen, also auch nicht reisen - oder zum Flughafen fahren. Ausnahmen gibt es nur für "triftige Gründe", zum Beispiel den Weg zur Arbeit.

Kann ein schon gebuchter Urlaub in Deutschland auch wieder storniert werden, wenn sich die Corona-Situation verschlechtert?

Solange die Hotels Touristen nicht aufnehmen dürfen, sind in Deutschland Reisende auf der sicheren Seite. Kann ein Hotelier oder Ferienhausvermieter die Unterkunft aufgrund behördlicher Auflagen gar nicht zur Verfügung stellen, muss der Gast nach deutschem Recht dafür auch nichts bezahlen. Er darf kostenlos von der Buchung zurücktreten und Anzahlungen zurückfordern. Urlauber sollten sich auf die "Unmöglichkeit der Leistung" berufen, heißt es beim Verbraucherzentrale Bundesverband.

Bei Pauschalreisen greift die entsprechende europäische Reiserichtlinie: Wenn sie nicht wie geplant realisiert werden können oder vom Veranstalter abgesagt werden, bekommt der Kunde sein Geld zurück - und zwar binnen 14 Tagen. Gutscheine können angeboten, müssen aber nicht akzeptiert werden.

Sofern die Unterkunft aber geöffnet ist und der Urlauber lediglich wegen der Einschränkungen vor Ort, wegen Maskenpflichten oder geschlossenen Sehenswürdigkeiten, über einen Rücktritt von der Reise nachdenkt, ist er zur Zahlung der in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Stornokosten verpflichtet. Wer flexibel bleiben möchte, sucht sich ein Quartier, das auch einen kurzfristigen Rücktritt von der Buchung gestattet - davon gibt es derzeit deutlich mehr als früher.

Darf man Verwandte besuchen?

Das Treffen mit Oma und Opa ist möglich, das Großfamilienfest mit Onkel, Tante und Großcousine nicht: Verwandtenbesuche sind nur sehr eingeschränkt gestattet. Die Mitglieder von zwei Haushalten dürfen sich treffen, insgesamt maximal fünf Personen plus Kinder bis 14 Jahre. Paare mit zwei Wohnungen gelten als ein Haushalt. Strengere Kontaktbeschränkungen treten durch die Bundesnotbremse in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 in Kraft: Private Treffen werden dann auf den eigenen Haushalt und eine weitere Person beschränkt - sowohl zu Hause als auch in der Öffentlichkeit. Auch hier zählen Kinder bis 14 Jahre nicht mit.

Welche Regeln gelten für Auslandsreisen?

Auch sie sind nicht verboten, Urlauber müssen aber auch in anderen Ländern mit Anti-Corona-Maßnahmen wie Ausgangs- und Reisebeschränkungen rechnen. Hotels und auch Restaurants sind vielerorts ebenfalls geschlossen. Die Einreise ist oftmals nur mit einem negativen Coronatest möglich, teilweise verbunden mit Quarantänepflichten. Ausnahmen gelten in einigen Ländern für Geimpfte und Genesene, ein einheitlicher digitaler EU-Impfpass soll ab Sommer den Nachweis erleichtern.

Denn es zeichnet sich ab, dass vor allem die klassischen Urlaubsländer mit Blick auf die Sommersaison einen Neustart des Tourismus vorbereiten. So verzichtet Griechenland nun auf eine Quarantäne, in Österreich ist dies ab 19. Mai geplant. Welche Regeln in welchem Land gelten, listet das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen auf.

Für die Rückkehr nach Deutschland mit dem Flugzeug ist unabhängig von der Corona-Situation im jeweiligen Land immer ein negativer Test erforderlich. Er muss der Airline noch vor dem Start im Ausland vorgelegt werden - ansonsten darf der Passagier nicht einsteigen. Ausgenommen sind Kinder bis fünf Jahre sowie die Crews. Mit dieser Maßnahme reagierte die Bundesregierung im März die Tatsache, dass sich viele Urlauber in den Osterferien Richtung Mallorca aufmachten, das derzeit nicht als Corona-Risikogebiet gelistet ist. Mit einer Testung bereits vor dem Abflug werde "die Wahrscheinlichkeit gesenkt, dass infizierte Personen reisen und andere während des Fluges anstecken können bzw. einen zusätzlichen Eintrag von SARS-CoV-2 Infektionen nach Deutschland verursachen", begründet das Gesundheitsministerium die Testpflicht. Die Regelung ist zunächst bis 12. Mai befristet.

Grundsätzlich müssen Reisende die Testkosten selbst tragen - und sich im Falle eines positiven Ergebnisses nach den jeweils geltenden Vorschriften vor Ort selbstverantwortlich und ebenfalls auf eigene Kosten in Isolation begeben. Bei Pauschalreisen springen hier oft der Veranstalter ein, ebenso bei der Organisation eines neuen Flugs: Eine entsprechende Corona-Versicherung ist meist im Reisepreis inbegriffen. Die Test-Bescheinigung darf man auf Papier oder in digitaler Form vorlegen, der Abstrich darf höchstens 48 Stunden vor der Einreise nach Deutschland genommen worden sein.

Welche Bedeutung hat die Ausweisung eines Landes als Virusvariantengebiet, Hochinzidenzgebiet oder Risikogebiet?

Sobald eine Region als Risikogebiet eingestuft wird, greifen abgestufte Test- und Quarantänevorschriften, unabhängig von dem Verkehrsmittel, mit dem man nach Deutschland heimkehrt. Der Schwellenwert für ein Risikogebiet liegt bei 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Wird er überschritten, spricht das Auswärtige Amt zugleich eine Reisewarnung aus, entweder für das gesamte Land oder für eine einzelne Region. Die Liste der betroffenen Länder wird vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht.

Der Bund hat mit der Coronavirus-Einreiseverordnung einen Rahmen für die dann einzuhaltenden Test- und Quarantänevorgaben erstellt. Die Details regeln die Bundesländer allerdings in eigener Regie - und das durchaus unterschiedlich.

Grundsätzlich gilt: Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, muss sich digital anmelden und testen lassen, entweder unmittelbar vor oder - wenn es sich nicht um eine Flugreise handelt - wahlweise auch direkt nach der Heimreise. In den meisten Bundesländern sind zusätzlich zehn Tage Quarantäne vorgeschrieben, nach fünf Tagen kann man sich freitesten. In Nordrhein-Westfalen haben Reisende die Wahl zwischen Test und Quarantäne, in mehreren Bundesländern wird bei Reisenden mit vollständigem Impfschutz gegen Covid-19 auf die Isolation verzichtet.

Wenn man zuvor in einem Hochinzidenzgebiet war, also einem Staat, in dem der Inzidenzwert bei mehr als 200 liegt, muss der Test grundsätzlich bereits vor der Einreise erfolgen, unabhängig vom Beförderungsmittel.

Besonders streng sind die Regeln für Reisende aus Virusvariantengebieten. Es gibt eine Einreisesperre, nach Deutschland zurückkehren dürfen nur deutsche Staatsbürger und Personen mit einem Aufenthaltsrecht. Auch sie fallen unter verschärfte Testauflagen und müssen an der Grenze ein maximal 48 Stunden altes negatives Testergebnis vorweisen. Je nach Bundesland ist eine längere Quarantäne vorgeschrieben, aus der man sich nicht freitesten kann. Wer nicht im Home-Office arbeiten kann, bekommt nach einer freiwilligen Reise ins Risikogebiet in dieser Zeit übrigens kein Gehalt.

Wie sieht es mit Reisen in den kommenden Monaten aus?

Wann und wohin im Sommer wieder gereist werden darf, wird davon abhängen, ob es gelingt, die Zahl der neuen Infektionen zu senken. Der lange gebuchte Sommerurlaub aus Angst vor Corona nicht einfach kostenlos storniert werden: Als Rücktrittsgrund reicht das nicht aus. Urlauber, die bereits sicher sind, dass sie nicht reisen wollen, sollten ihren Gastgeber kontaktieren: Vielleicht lässt sich der Hotelier darauf ein, den Aufenthalt zu verschieben. Verpflichtet dazu ist er nicht.

Etwas besser ist die Rechtslage für Pauschalurlauber, wenn für ihr Urlaubsland eine Reisewarnung verhängt wird. Sie können vom Vertrag zurücktreten, ohne die sonst üblichen Stornogebühren bezahlen zu müssen, wenn "unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände" eine "Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen". Das allerdings darf bei der Buchung noch nicht absehbar gewesen sein. Auch wenn der Veranstalter die Reise absagt, muss er das Geld erstatten. Individualreisende haben diese Möglichkeit in der Regel nicht.

Wer jetzt bucht, sollte deshalb auf möglichst flexible Stornobedingungen achten. Viele Anbieter gestatten mittlerweile den kurzfristigen Reiserücktritt, um auf diese Weise Kunden zu gewinnen, manche verlangen dafür allerdings einen Aufpreis.

Die Reiserücktrittskostenversicherung bietet keinen Schutz. Sie übernimmt zwar Stornogebühren, wenn eine Reise nicht angetreten werden kann. Gezahlt wird aber nur bei plötzlichen Erkrankungen, Todesfällen in der engeren Verwandtschaft, bei unerwarteter Arbeitslosigkeit oder schweren Vermögensschäden - und selbst dann nicht immer: Manche Versicherungen schließen Leistungen bei "Schäden, Erkrankungen und Tod infolge von Pandemien" ausdrücklich aus. Einige Anbieter haben dafür aber Zusatzpolicen im Programm.