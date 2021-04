Das Land will Mitte Mai die Hotels und Gaststätten wieder öffnen. Was bedeutet das für die reisefreudigen Deutschen?

Von Dominik Prantl

Vor wenigen Tagen hat Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien verkündet: "Das Licht am Ende des Tunnels wird heller." Sehr vorsichtig und mit "klaren Sicherheitskonzepten" werde man vom 19. Mai an Kultur, Sport, Gastronomie wieder öffnen - und den Tourismus. Aber was heißt das genau? Und dürfen die Deutschen einfach so ins Nachbarland reisen? Die wichtigsten Antworten.