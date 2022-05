Wie der Klimawandel den Urlaub an Nord- und Ostsee verändert

Schon damals beliebt: Familienurlaub an einem Ostseestrand im Jahr 1930.

Bakterien im Wasser, erodierende Strände, gefährdetes Wattenmeer: Was Urlauber an deutschen Küsten in Zukunft erwarten könnte.