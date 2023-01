Einmal mit der Gondel zur Rialto-Brücke, wer wünscht sich das nicht? Voraussichtlich vom Sommer an wird für den Besuch Venedigs allerdings ein Tagesticket verlangt werden.

Neue Verkehrsregeln in Österreich, mit dem Euro in Kroatien bezahlen und warum man sich mit dem Tagesausflug nach Venedig beeilen sollte: Wer in diesem Jahr verreisen möchte, sollte sich auf einige Neuerungen einstellen. Ein Überblick.