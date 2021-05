Von Felix Haselsteiner, Poreč

Nur eine einzelne Motoryacht liegt im Hafen von Poreč, und doch erinnert sie daran, wie sich das Urlaubsleben hier normalerweise anfühlt. So wie früher, als viele Urlauber, so wie die acht Österreicher mit ihrer Yacht, noch die kroatische Küste abgefahren sind, jedes Jahr. Direkt vor der Mole verläuft die Flaniermeile, große Boote ziehen dann Blicke an. Jetzt, im Mai 2021, schauen nur wenige Spaziergänger den Österreichern dabei zu, wie sie an Deck ihr Mittagessen einnehmen. "Normalerweise servieren wir jeden Tag auch auf die Yachten", sagt Nikola Bijelic, der direkt an der Mole sein Restaurant betreibt. In diesem Jahr seien es noch sehr wenige, aber, sagt er, und es klingt, als spräche er sich selbst Mut zu: "Das wird schon noch in diesem Jahr."