Völlig unbemerkt zwischen all dem Bohei um die Klimaaktivisten schlich sich kürzlich also ein Siebenschläfer an den Flughafen Frankfurt und löste dort laut Frankfurter Rundschau „dramatische Szenen“ aus. Sämtlichen unbestätigten Gerüchten zufolge laufen die Polizei-Ermittlungen weiterhin auf Hochtouren, doch zumindest der Tathergang scheint geklärt zu sein: An einem Augustabend um etwa 22.45 Uhr verursachte das Nagetier einen Kurzschluss in einer Umspannanlage des größten deutschen Flughafens. Die Folgen: Rauchentwicklung, Feuerwehr, Stromausfall in weiten Teilen des Terminal 1, und das über mehrere Stunden hinweg. Dabei – so korrigiert zumindest Tagesschau.de vorherige Berichte – musste der Siebenschläfer dazu nicht einmal seine gefürchteten Nagezähne einsetzen. Offenbar reichte der bloße Kontakt mit einem Kabel. Das Tier wurde tot daneben aufgefunden.