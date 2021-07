Impfung oder Test und ab ins Ausland? Ganz so unbeschwert kann man auch in diesem Sommer nicht unterwegs sein. Aber es trifft nicht alle Reisenden gleichermaßen. Ein Überblick.

Von Eva Dignös

"Das digitale Covid-Zertifikat der EU soll den freien Personenverkehr innerhalb der EU erleichtern. Es ist aber keine Voraussetzung für die Freizügigkeit. Sie ist ein Grundrecht in der EU." So lautet die offizielle Antwort der Europäischen Union auf die Frage: "Kann man auch ohne Impfung in ein anderes EU-Land reisen?" Seit die Impfungen gegen Covid-19 möglich sind, gibt es die Debatte um vermeintliche Vorrechte für Geimpfte. Lange sah es danach aus, dass Impfung, Genesung und Corona-Test gleichberechtigt als Eintrittskarten zurück in ein Leben mit mehr Freiheiten dienen, im Alltag und auf Reisen gleichermaßen. Die Aufhebung von Reisewarnungen und die Wiedereröffnungen von Hotels und Restaurants, Museen, Attraktionen, Strandbars und Clubs in vielen beliebten Urlaubsländern setzte denn auch eine erste Reisewelle in Gang.