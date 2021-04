Ob der digitale Impfpass, den die EU vorbereitet, tatsächlich so aussehen wird, steht noch nicht fest. Aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass mit einer Corona-Impfung das Reisen in vielen Ländern einfacher wird.

Kein Test, keine Quarantäne: Immer mehr Länder gewähren Geimpften Vorteile bei der Einreise. Was einfacher wird - und was nicht.

Von Eva Dignös

Ein Fünftel der Bundesbürger ist mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. Und so präsent die Pandemie nach wie vor ist, so sprießen mit der Spritze doch passend zur Jahreszeit kleine frühlingsgrüne Hoffnungen. Wird man vielleicht bald wieder wegfahren können? Etwas anderes sehen als Home-Office und Stadtpark? So unrealistisch sind die Urlaubsträume nicht. Denn während in Deutschland mit Ausnahme einiger weniger Pilotprojekte im Norden der Tourismus nach wie vor im Lockdown steckt, öffnen sich immer mehr Länder vorsichtig für Urlauber. Vor allem für Geimpfte.