Zimmer buchen, Koffer packen, wegfahren, übers lange Wochenende oder gleich in die Pfingstferien. Urlaub machen - das geht wieder, zumindest in Deutschland. Ein Bundesland nach dem anderen hat seine Ausgangs- und Reisebeschränkungen gelockert; Hotels, Restaurants, Freizeitparks, Museen öffnen wieder. Doch es wird kein Reisen nach Corona, sondern ein Reisen mit Corona sein: Das Infektionsrisiko besteht fort, um eine erneute Ausbreitung der Covid-19-Viruserkrankung zu verhindern, gelten Abstandsregeln, Hygienevorschriften, Zugangsbeschränkungen. Jedes Bundesland erlässt eigene Verordnungen: Was am Heimatort erlaubt ist, kann im Ferienquartier verboten sein. Und umgekehrt. Was wieder möglich ist und was noch nicht - und was Urlauber für die eigene Sicherheit und für die Sicherheit anderer tun können: ein Überblick.