Von Rudolf von Bitter

Am 28. Mai 1896 legte der Passagier- und Post-Dampfer Drummond Castle in Kapstadt ab. Ziel war, der üblichen Route folgend, London. Seit knapp einem Jahr unterstand das Dampfschiff dem erfahrenen Kapitän William W. Pierce. An Bord waren 103 Crewmitglieder und 143 Reisende. Am 17. Juni sollte der Passagierdampfer am Ziel eintreffen. Stattdessen kam ein Telegramm mit traurigem Inhalt: „Drummond Castle Totalverlust vor Ushant. Bin wahrscheinlich der einzige Überlebende.“