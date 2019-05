29. Mai 2019, 16:38 Uhr Deutsche Unesco-Welterbestätten Die 44 prächtigsten Orte in Deutschland

Mehr als vierzig deutsche Stätten zählen zum Unesco-Welterbe. Doch welche Orte, Gebäude und Wälder tragen diesen Titel - und welche sind in Ihrer Nähe?

So schön oder einzigartig, dass sie für die Menschheit bewahrt werden sollen: Dazu gehören 44 Stätten in Deutschland, die bis einschließlich 2018 von der Unesco den Titel "Welterbe" erhalten haben.

Zum Welterbetag am Sonntag, 2. Juni, sind an vielen Stätten Veranstaltungen geboten; einen Überblick über die Programme finden Sie hier. Eröffnet wird der Tag in Quedlinburg, die Stadt trägt den Unesco-Titel seit 25 Jahren und feiert zudem 30 Jahre Friedliche Revolution.

Auf der SZ.de-Übersichtskarte erfahren Sie mehr über die Welterbestätten, von der bayerischen Wieskirche bis zum Nationalpark Jasmund auf Rügen: