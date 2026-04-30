So langsam dämmert einem dann auch, mit wem man hier eigentlich unterwegs ist. Der nette Mitarbeiter von der Fahrradvermietung am Gardasee, der sich vorab per Textnachricht nach dem Begleiter erkundigt, kommentiert den Namen Uli Stanciu nur mit den Worten: „Ohhh, mit big big Boss!“ Die mit italienischer Herzlichkeit gesegnete Marketingfrau des wahrlich schönen Sporthotels in Torbole breitet beim Anblick des oben Genannten die Arme zu einem ordentlichen abbraccio aus, und sagt fast schmelzend: „Ciao, Uli.“ Und als man später einen gemeinsamen Stopp am Ledrosee einlegt, meldet sich der durchaus souverän wirkende Herr am Nebentisch in einer Gesprächspause fast schüchtern zu Wort: „Ich fahr’ seit 40 Jahren Mountainbike. Hab’ früher alle deine Texte gelesen, Uli.“