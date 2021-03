Von Günter Kast

Anflug auf Entebbe, Ugandas internationalen Flughafen: Man erkennt den Botanischen Garten am Viktoriasee, wo "Tarzan" mit Johnny Weissmüller gedreht wurde. Auf dem Rollfeld stehen vor allem Maschinen mit dem blauen UN-Schriftzug. Hunderte Hilfsorganisationen sind im Land tätig. An der Passkontrolle warnen Schilder vor Ebola, Gelbfieber und Malaria. Daneben steht eine etwas wackelige Schautafel mit Corona-Verhaltensregeln. Einreisen darf nur, wer einen negativen PCR-Test vorlegen kann, was sorgfältig überprüft wird. Mit rund 40 000 bestätigten Fällen und offiziell 334 Toten bei knapp 46 Millionen Einwohnern kam Uganda bislang sehr glimpflich durch die Pandemie. Ob die Zahlen, die aus Kampala gemeldet werden, korrekt sind, vermag niemand zu sagen. In Uganda fehlt vielen das Geld für einen Arztbesuch, Medien dürfen nicht frei berichten.