Ein Großteil der Deutschen hat nach der türkischen Militäroffensive in Syrien große Bedenken, in näherer Zukunft einen Urlaub in der Türkei zu buchen. Laut einer Online-Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos wollen mehr als drei Viertel aller Bundesbürger (76 Prozent) das Land zurzeit nicht besuchen. Der Grund ist vor allem die veränderte politische Lage seit dem Einmarsch der türkischen Armee ins syrische Kurdengebiet. Vor allem Befragte ab 55 Jahren äußerten Bedenken (85 Prozent). Die Türkei hatte sich erst im vergangenen Sommer wieder erholt vom Rückgang der Touristenzahlen, den der Putsch und die anschließende repressive Verfolgung von Oppositionellen ausgelöst hatten.