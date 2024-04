Gute Flugverbindungen, All-inclusive-Angebote, neue Hotels: Das Land am Mittelmeer zieht im Sommer wieder viele Familien an. Doch so billig wie in den vergangenen Jahren wird es nicht mehr.

Von Hans Gasser

Kilometerlange Sandstrände, an denen sich ein großes Hotel an das andere reiht, die Anlagen mit ausgedehnten Gärten, in denen Palmen und Bougainvillea gedeihen. Vor allem aber wartet so gut wie jedes dieser Hotels mit mehreren großen Swimmingpools auf, jedes zweite hat auch noch eine Rutschenlandschaft, wie es sie sonst nur in Wasserparks gibt: Willkommen an der Türkischen Riviera, irgendwo zwischen Kemer, Antalya und Side; und willkommen am Sehnsuchtsort vieler deutscher Familien.