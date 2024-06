Von Jochen Müssig, Trento

„Es sind genau 22 unterschiedliche Rebsorten“, sagt Daniele Endrizzi, Juniorchef des gleichnamigen Weinguts Endrizzi, gelegen in San Michele all’Adige. „Wir haben sie in Reih und Glied nebeneinander gepflanzt. So kann man die Trauben im direkten Vergleich probieren.“ Zum Beispiel Riesling neben Moscato, Marzemino neben Teroldego, beide sind im Trentino heimisch, und Chardonnay neben Pinot Noir, aus denen der Trentodoc gemacht wird. Dieser Schaumwein ist noch nicht so bekannt in Deutschland, gehört aber inzwischen zur internationalen Spitzenklasse. Die Trauben werden von Hand gelesen und, wie beim Champagner, nach der Méthode traditionnelle in den Flaschen gegärt. „Wir haben Dolomitgestein und keine Kalkböden wie in der Champagne, deshalb schmeckt unser Trentodoc auch mineralischer“, sagt Daniele Endrizzi. Es ist kein Zufall, dass er Trentodoc mit Champagner vergleicht: Man sieht sich mit den Franzosen auf Augenhöhe.