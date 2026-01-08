Durch das Kulturhaus von Trenčín irren einige alte Damen, manche finden vor Aufregung den Weg nicht – sie sind die Stargäste dieses Nachmittags, Sekt gibt es auch. Die Damen haben gestrickt. In verschiedenen Stadtvierteln haben sie sich getroffen, und nun sind ihre bunten, grafischen Werke überall in der Stadt zu sehen. Als deutlich sichtbarer Beitrag zum Programm, das ihr Heimatort als europäische Kulturhauptstadt 2026 präsentiert. Im Kulturzentrum hängen einige der „gestrickten Graffiti“ an den weißen Wänden wie wertvolle abstrakte Gemälde. „Auch Stricken ist Kunst“, steht daneben auf einem Schild. Das Projekt gehört zum Programm „Lebendige Nachbarschaft“.