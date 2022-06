Glosse von Dominik Prantl

Der Reisende im engeren Sinne - der sich freilich nicht als Tourist versteht - zeigt ja durchaus einen gewissen Hang zum Masochismus. Kaum trittst du nämlich als Abenteurer mit Stock und Reisefieber und heftigem Fernweh auf die Straße, stehst du eigentlich schon mit einem Bein im Krankenhaus. Neben Malaria, Mofas und Montezumas Rache wurde beispielsweise die Kokosnuss als einer der fiesesten Urlauberkiller bekannt. 150 Menschen jährlich, so lautet die Legende, fallen den fallenden Früchten der Kokospalme zu Opfer - was inzwischen als abenteuerliche Fehlkalkulation enttarnt ist. Das ändert jedoch nichts am Kern der Erkenntnis, dass nämlich selbst das total touristische Faulenzen unter der Palme zu einem ziemlich bösen oder eben gar keinem Erwachen führen kann.

In dieses nur unter notorischen Reisemuffeln beliebte Schreckensszenario vom Urlaub als Gefahr für Leben und Gesundheit platzt nun mal wieder eine Studie, wobei das Wort Studie, so viel vorweg, hier wohl etwas hoch gegriffen ist. Jedenfalls hat der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft die Unternehmensberatung Ernst & Young mit einer Analyse zum Thema Urlaub und Gesundheit beauftragt. Und, potzblitz, siehe da: Ernst & Young haben doch echt herausgefunden, dass Personen, die mindestens eine Woche pro Jahr verreisten, sich deutlich weniger krankmeldeten als Personen, die nicht verreisten. Demnach kamen die Stubenhocker auf 23 krankheitsbedingte Fehltage pro Jahr und die Urlauber auf nur 14 Tage, was dem Gesundheitssystem sinngemäß einen großen Sack Geld spart.

Nicht nur für notorische Reisemuffel mutet eine von der Tourismuswirtschaft in Auftrag gegebene Studie zu den Auswirkungen des Tourismus auf den Gesundheitszustand allerdings so verlässlich an wie eine leider noch ausstehende Erhebung von Ballermann-Wirten, ob ein Ballermann-Besuch schöner macht (hier eine gewagte These: eindeutig, zumindest in den Augen anderer Ballermann-Besucher). Wer tiefer in die Studie blickt, fühlt sich jedenfalls an die Hochrechnungen zu den gefährlichen Kokosnüssen erinnert, weil wichtige Fragen nur beiläufig behandelt werden. Wie etwa jene, ob Menschen, die sich einen Urlaub gönnen (können), generell gesünder leben. Oder jene, ob chronisch Kranke mit etlichen Fehltagen womöglich gar nicht mehr in der Lage sind zu verreisen. Immerhin weisen die Autoren selbst auf einen Mangel hin, der kurz gesagt darauf hinausläuft: Ob eine Urlaubsreise die Gesundheit fördert oder Gesundheit die Voraussetzung für eine Urlaubsreise ist, bleibt weiterhin Aufgabe von echten Studien.