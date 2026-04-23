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Urlaub in der AutokratieWählen wir nicht alle ein bisschen Donald Trump?

Lesezeit: 6 Min.

REUTERS; AFP; dpa; IMAGO/Depositphotos; Collage: Karolina Kohn

Wenn es gegen Autokraten geht, fordern viele klare Kante von Politikern und Sportlern – drücken beim eigenen Urlaub aber beide Augen zu. Über Tourismus und Moral.

Essay von Dominik Prantl

In der vergangenen Woche gab es endlich wieder eine gute Nachricht aus der Tourismusbranche. Denn es begab sich, dass Mein Schiff 4 und Mein Schiff 5, zwei Kreuzfahrtschiffe des deutschen Reisekonzerns Tui Cruises, die Straße von Hormus passieren konnten. Sie verließen somit nach mehreren Wochen den Persischen Golf, wo sie seit Beginn des Iran-Kriegs festsaßen, und fuhren Richtung Mittelmeer. Beide Schiffe, so ist einer Pressemeldung von Tui Cruises zu entnehmen, würden nun auf den „regulären Betrieb vorbereitet“ und sind damit in jeder Hinsicht wieder auf Kurs. Die Gäste können jetzt, wie ursprünglich geplant, ihre gebuchten Reisen antreten.

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