30. Oktober 2018, 18:53 Uhr Toulouse Der Traum vom Fliegen

Einmal Astronaut sein: der Moon Runner in Toulouse.

Von Stefan Fischer

Beinahe 100 Jahre ist die Luftfahrtindustrie in Toulouse alt, die südfranzösische Stadt gehört zu den wichtigsten Luftfahrtzentren der Welt. So kommen Touristen nicht bloß wegen der ziegelsteinernen Altstadt, die ihr den Beinamen "la ville rose", die rosafarbene Stadt, eingebracht hat, sondern weil man hier dem Traum vom Fliegen intensiv nachhängen kann.

Die Cité de l'Espace, also die "Weltallstadt", ist ein Themen- und Erlebnispark, mit einem Nachbau der Ariane 5-Rakete sowie Modellen von diversen Modulen der Raumstation Mir. Im Imax-Kino wird ein von Astronauten der Raumstation ISS gedrehter Film gezeigt. Im Moon Runner und im Astrojump können Besucher am eigenen Leib erfahren, wie die Schwerkraft auf Mond und Mars wirkt und wie sich das auf den Gleichgewichtssinn auswirkt. Am 9. November eröffnet auf der ehemaligen Rollbahn der Luftpost-Gesellschaft Aéropostale der Ausstellungskomplex "La Piste des Géants": Dort sind von Künstlern, Designern und Technikern zum Leben erweckte Maschinen ausgestellt. Auch die Historie der Luft- und Raumfahrt ist dokumentiert.

www.toulouseaerospace.com, www.cite-espace.com