Von Evelyn Pschak von Rebay, Pescaglia

Was tut man, wenn man sich in ein halbverfallenes italienisches Dorf verliebt - und weiß, dass es zum Verkauf steht? Ein Dorf mit einer eigenen Wasserquelle. Drum herum 16 Häuser aus Bruchstein, eine Kapelle, 300 Olivenbäume, eine Villa aus dem 16. Jahrhundert. All das inmitten von 25 dorfeigenen Hektar Grünfläche - mit Weinbergen, Wald und Ackerland. Sogar einen Pool gibt es in diesem ansonsten typisch toskanischen Weiler.