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Dem Geheimnis auf der SpurSchwein vor Gericht

Lesezeit: 4 Min.

Gerechtigkeit für die arme Sau? Wohl eher nicht. Diese Darstellung eines Tierprozesses ist um das Jahr 1850 entstanden.
Gerechtigkeit für die arme Sau? Wohl eher nicht. Diese Darstellung eines Tierprozesses ist um das Jahr 1850 entstanden.
via www.imago-images.de/imago images/KHARBINE-TAPABOR

Im Jahr 1386 versammelten sich in der Normandie viele Menschen, um eine Hinrichtung zu sehen. Sterben musste eine Sau.

Von Josef Scheppach

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Die etwa drei Jahre alte Sau hatte einen Säugling tödlich verletzt. Daraufhin wurde sie eingekerkert und angeklagt. Der Prozess wurde geführt, als ginge es um das Leben eines Menschen. Und auch das Urteil war dasselbe wie für einen Mörder. Es konnte nur auf Tod lauten. Um auch die Hinrichtung noch mehr der eines Menschen anzugleichen, wurde das Schwein eingekleidet – mit Jacke und Hose. In dieser Maskerade wurde es auf einer eigens dafür konstruierten hölzernen Gabel aufgehängt – bis zum Eintritt des Todes. Anschließend kam der Kadaver auf den Scheiterhaufen.

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