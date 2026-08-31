Die etwa drei Jahre alte Sau hatte einen Säugling tödlich verletzt. Daraufhin wurde sie eingekerkert und angeklagt. Der Prozess wurde geführt, als ginge es um das Leben eines Menschen. Und auch das Urteil war dasselbe wie für einen Mörder. Es konnte nur auf Tod lauten. Um auch die Hinrichtung noch mehr der eines Menschen anzugleichen, wurde das Schwein eingekleidet – mit Jacke und Hose. In dieser Maskerade wurde es auf einer eigens dafür konstruierten hölzernen Gabel aufgehängt – bis zum Eintritt des Todes. Anschließend kam der Kadaver auf den Scheiterhaufen.