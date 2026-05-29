Wer spontan Sehenswürdigkeiten wie den Louvre oder die Sagrada Família besuchen möchte, bekommt oft kein Ticket mehr. Oder nur für viel Geld. Damit aber geht man ein Risiko ein.

Früher konnte man nach Rom fahren, nach Barcelona oder Paris und einfach in ein Museum gehen. Ohne Wochen zuvor online ein Ticket gebucht zu haben. Das hatte den Vorteil der Ungebundenheit. Und den Nachteil, dass man sehr viel wertvolle Urlaubszeit in Warteschlangen zubrachte.