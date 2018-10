8. Oktober 2018, 17:57 Uhr Thrakien Ein Witz ohne Pointe

Kapka Kassabova: Die letzte Grenze. Am Rande Europas, in der Mitte der Welt. Aus dem Englischen von Brigitte Hilzensauer. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2018. 384 Seiten, 26 Euro.

Im Grenzland von Bulgarien, Griechenland und der Türkei mischen sich Europa und Asien, das Christentum und der Islam, drei Alphabete und mindestens drei Versionen der Geschichte. Kapka Kassabova bereist diese Region der vielen Wahrheiten.

Von Stefan Fischer

Wo eine Grenze ist, erwacht immer auch der Wunsch, sie zu überschreiten. Um sein Glück auf der anderen Seite zu suchen - was die Grenze einem eigentlich verwehren soll. Kapka Kassabova hat sich auf das Abenteuer solcher Ortswechsel eingelassen. Wobei es ihr rein praktisch ein Leichtes ist, auf die andere Seite zu gehen, von Bulgarien, wo sie aufgewachsen ist, nach Griechenland, weiter in die Türkei und zurück ins Land ihrer Kindheit und Jugend. Kassabova ist zur rechten Zeit geboren: Sie gehört jener Generation an, die erwachsen geworden ist, als in Berlin die Mauer gefallen ist und die kommunistischen Systeme in ganz Osteuropa zusammengebrochen sind. Und sie besitzt den richtigen Pass. Kassabova, mittlerweile in Schottland zu Hause, hat die Mittel und Möglichkeiten zu einer Reise an und über "Die letzte Grenze", wie ihr Buch "Border" im Deutschen betitelt ist. Einer Reise durchs historische Thrakien, das sich heute auf drei Staaten verteilt.

Mental ist diese Erkundung nichtsdestotrotz eine Herausforderung. Immens vieles prallt hier aufeinander: Europa auf Asien, das Christentum auf den Islam, drei Alphabete und mindestens drei Versionen der Geschichte. So durchlässig wie derzeit war die Grenze zwischen den drei Ländern lange nicht mehr. Sie trennt jedoch nach wie vor Ethnien und Religionen, Kulturen und Mentalitäten. Angelegenheiten aus den Zeiten des Osmanischen Reiches und des Kalten Krieges sind noch nicht bereinigt. Und dass Menschen zwangsweise über diese Grenze hinüber mussten, weil Staatsmächte immer wieder Minderheiten vertrieben haben, verschärft die Situation.

Thrakien, so Kassabova, sei eine große, verschrobene Wildnis. Nicht nur in Bezug auf die unwegsame Natur. Eine "Welt aus den Angeln". Bevölkert von Desperados, Aussteigern und Hängengebliebenen.

Den ersten Posten bezieht die Autorin im bulgarischen, den letzten im türkischen Teil des Strandscha-Gebirges. Am Ende ihrer Reise trifft sie eine Frau, die die Strandscha als "ein Mysterium innerhalb eines Rätsels" bezeichnet. "Hier zu leben ist wie ein Witz ohne Pointe", sagt Minka, eine Frau, die mit ihrem Mann "Die Disco" betreibt, das Café im Ort. Die Geschäfte laufen miserabel. "Die einzige Hoffnung ist der Ökotourismus", sagt Minka, der das Servicedenken nicht in die Wiege gelegt wurde. Ein belgischer Wanderer kreuzt auf, der Bergpflanzen inventarisiert, zwei Iren, baskische Radfahrer. Immerhin. Doch die gesamte Region ist nicht nur den Westeuropäern fremd, sondern auch den urbanen Eliten Bulgariens, Griechenlands und der Türkei. Im Kommunismus war das Grenzland auf bulgarischer Seite Sperrzone, 415 Menschen sind offiziell gestorben, die von hier in "den Westen" wollten, in die Nato-Staaten Griechenland und Türkei. Sie wurden betrogen, verpfiffen, abgeknallt. Aktuell dient die Grenze als Bollwerk gegen die Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, die von der Türkei aus in die EU gelangen wollen und deren Wege Kassabova immer wieder kreuzt.

Die Einheimischen sind alle noch da: die Grenzschützer von damals, die skrupellosen und die ehrlichen Fluchthelfer, die Denunzianten und jene, die weggeschaut haben, wenn es etwas zu bezeugen gab. Sie wissen umeinander, müssen miteinander leben und, was schwerer wiegt, mit der Last ihrer Entscheidungen und Taten.

Das gegenseitige Misstrauen ist groß, das stellt Kapka Kassabova rasch fest. Es gibt kaum verlässliche Erzähler. Hinzu kommt der Aberglaube, ein ausgeprägter Hang vieler Menschen zum Mystizismus und zu Verschwörungstheorien, was angesichts einer fortwährenden Ausbeutung durch politische Machthaber und Unternehmer nicht einmal verwunderlich ist. "Die Leute in der Strandscha waren in jeder erdenklichen Art beraubt worden", schreibt Kassabova. Nur ihre Hirngespinste "konnte ihnen niemand nehmen". Sie lässt sich vor allem am Beginn ihrer Reise auf diese Rätselhaftigkeit ein. Es ist der Versuch zu verstehen.

Die Dinge liegen nun einmal nicht einfach. Auf bulgarischer Seite lockt Svilengrad mit schäbigem Vergnügen: mit Alkohol, Spielcasinos und billigen Huren. Die türkische Seite indes war zumindest bis zur aktuellen Wirtschaftskrise die wohlhabendere, betriebsamere mit der besseren Infrastruktur und den besseren Einkaufsmöglichkeiten. Dass die EU sich die Türkei vom Leib hält, wirkt hier, wo beide unmittelbar aufeinandertreffen, absurd.

Die Pomaken sind den einen zu slawisch, den anderen zu muslimisch und allen zu fromm

Was die Lage verkompliziert ist, dass in der Grenzregion etliche Menschen zwischen die Fronten geraten sind. So hat Bulgarien im Sommer 1989, kurz vor der Wende, mehr als 300 000 ethnische Türken in die Türkei ausgewiesen, aus Angst, von einer muslimischen Minderheit im eigenen Land überfremdet zu werden. Besonders bizarr ist die Situation der Pomaken. Sie sind ethnische Bulgaren, also Slawen, gehören aber dem Islam an. Im kommunistischen Bulgarien galten sie als die fünfte Kolonne des Türkentums, die ihre Loyalität deshalb besonders unter Beweis stellen mussten, etwa als Grenzschützer. Ihren Glaubensbrüdern in der Türkei wiederum waren sie als die fünfte Kolonne des Kommunismus suspekt. Heute sind die Pomaken den laizistischen Türken zu fromm. Und diejenigen Pomaken, die in Griechenland leben, sind dort wegen ihrer slawischen Sprache und ihres muslimischen Glaubens doppelt Fremde.

Trotz dieser vielen Konfliktlinien fühlt Kapka Kassabova sich nur einmal bedroht - da allerdings hat sie Angst um ihr Leben. Zu unrecht, wie sich herausstellt, ein Missverständnis. Von denen gibt es mehrere. Kassabova, obschon keine gänzliche Fremde, begeht Fehler aus Unwissenheit über Sitten und Mentalitäten. So lädt sie einen Mann ein, der dann aber für beide bezahlt, obwohl er es sich nicht leisten kann. Weil er sich in seiner Welt nicht von einer Frau aushalten lassen kann, selbst für einen Abend nicht.

Der Reisebericht, der vieles erhellt und manches im Dunkeln belassen muss, endet mit einer Geschichte, die womöglich symptomatisch ist. Weil in ihr Verschrobenheit und Bitterkeit eine Rolle spielen, aber auch Beharrungsvermögen und Heimatliebe. Sie handelt von einem Mann, der aus freien Stücken, ohne Bezahlung und gegen Widerstände der Behörden ein Kloster bewacht, um es vor Verfall und Vandalismus zu beschützen.

In der Türkei ersticke einen der Staat, in Bulgarien sei man dem eigenen Unglück ausgeliefert, schreibt Kassabova an einer Stelle. "Die letzte Grenze" erzählt von Menschen, die noch nicht resigniert haben. Jedenfalls nicht restlos.