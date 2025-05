Von Leon Frei

Als der Verleger Samuel Fischer im August 1900, also vor bald 125 Jahren, ein Päckchen von seinem protegierten jungen Autor Thomas Mann erhielt, dürfte er zunächst sehr zufrieden gewesen sein. Er war es, der Mann dazu ermutigt hatte, sich an einem Roman zu versuchen. Dieser hatte zuvor nur Erzählungen geschrieben. „Short Stories“ hielt Mann für sein literarisches Metier. Nur war es leider kein finanziell lohnendes. Der damals aktuelle Erzählband „Der kleine Herr Friedemann“ hatte literarischen Erfolg, der „größer wie der buchhändlerische“ war, wie Fischer dezent in einem Brief schrieb. Daran schloss er weniger dezent an, er habe noch 1597 Exemplare im Lager liegen. Die Auflage betrug wohlgemerkt 2000.